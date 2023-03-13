Неймар хочет завершить карьеру в «ПСЖ» в 2027 году. Он не планирует играть за другие клубы
Поделиться
Бразильский нападающий французского «ПСЖ» Неймар планирует завершить свою профессиональную игровую карьеру в составе парижского клуба. Об этом в своём «твиттере» сообщает авторитетный инсайдер The Athletic Дэвид Орнштейн.
По информации источника, связанный с «ПСЖ» контрактом до 2027 года 31-летний бразильский форвард не хочет выступать ни за один другой клуб. Учитывая нежелание Неймара уходить из французской команды и сумму его трансфера в 2017 году, потребуются серьёзные финансовые вложения для трансфера бразильца в другую команду.
В текущем сезоне Неймар больше не сыграет из-за тяжёлой травмы правого колена. Бразилец успешно перенёс операцию в Дохе.
Новость по теме«ПСЖ» летом сделает ставку на Мбаппе и ещё четырёх игроков. Среди них нет Месси и Неймара
Месси, Мбаппе и Неймар издеваются над Хакими на тренировке «ПСЖ»
Комментарии
- 13 марта 2023
-
12:17
-
12:15
-
12:15
-
12:06
-
12:02
-
11:52
-
11:50
-
11:44
-
11:30
-
11:24
-
11:04
-
11:04
-
10:56
-
10:53
-
10:48
-
10:45
-
10:36
-
10:27
-
10:19
-
10:16
-
10:14
-
10:11
-
10:05
-
10:02
-
10:00
-
09:57
-
09:54
-
09:50
-
09:39
-
09:35
-
09:33
-
09:32
-
09:26
-
09:18
-
09:16
Партнерский контент