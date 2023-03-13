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Неймар хочет завершить карьеру в «ПСЖ» в 2027 году. Он не планирует играть за другие клубы

Неймар хочет завершить карьеру в «ПСЖ» в 2027 году. Он не планирует играть за другие клубы
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Бразильский нападающий французского «ПСЖ» Неймар планирует завершить свою профессиональную игровую карьеру в составе парижского клуба. Об этом в своём «твиттере» сообщает авторитетный инсайдер The Athletic Дэвид Орнштейн.

По информации источника, связанный с «ПСЖ» контрактом до 2027 года 31-летний бразильский форвард не хочет выступать ни за один другой клуб. Учитывая нежелание Неймара уходить из французской команды и сумму его трансфера в 2017 году, потребуются серьёзные финансовые вложения для трансфера бразильца в другую команду.

В текущем сезоне Неймар больше не сыграет из-за тяжёлой травмы правого колена. Бразилец успешно перенёс операцию в Дохе.

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