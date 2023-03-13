Нигматуллин: для «Локомотива» возобновление РПЛ получилось очень оптимистичным

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин оценил возобновление сезона для команды в Российской Премьер-Лиге. Железнодорожники одержали две победы в двух матчах, поднявшись из зоны стыковых матчей.

«Возобновление сезона в РПЛ получилось очень оптимистичным для «Локомотива». По-моему, «Локомотиву» удалось набрать за два матча столько же очков, сколько за последние десять. Провели хорошую работу. На ведущих ролях те игроки, которых приобрели. Я думаю, что удачно провели трансферную политику, которая казалась неоднозначной, в том числе и для меня. Пока джокеры работают, и это отрадно. Желаю «Локомотиву» сохранить такой старт», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.