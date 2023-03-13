Пименов: «Зенит» сейчас недосягаем для «Спартака»

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов прокомментировал победу «Зенита» в матче 19-го тура РПЛ с «Химками» (3:2). Напомним, сине-бело-голубые забили победный гол на 90+1-й минуте. Сейчас «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России сезона-2022/2023. Команда Сергея Семака набрала 48 очков и опережает ближайшего преследователя, московский «Спартак», на восемь очков.

«Матч в Санкт‑Петербурге получился довольно интересным: развязка была на 91‑й минуте. А так, конечно, «Зенит» хорош. Можно ли сказать, что «Химки» были близки к тому, чтобы завершить игру вничью и тем самым обострить интригу в борьбе за первое место? Да, согласен. Но «Зенит» всё же недосягаем сейчас для «Спартака», — приводит слова Руслана Пименова «Матч ТВ».