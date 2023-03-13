Дмитрий Булыкин: с «Зенитом» «Химки» провели один из лучших матчей в сезоне

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о матче между «Зенитом» и «Химками» (3:2), который прошёл в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Конечно, удивило, что «Химки» почти отобрали очки у «Зенита». Думаю, всех удивил такой матч. «Зенит» спасся на последних секундах — молодцы. В следующий раз они не будут расслабляться во время игр, потому что даже такая команда, как «Химки», может доставить неприятности.

«Химки» провели хороший матч. Они хотели себя показать против чемпиона. Понятное дело, что они заряжены сильнее, мотивации больше. «Химки» провели один из лучших матчей в сезоне», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Зенит» вырвал победу в компенсированное время благодаря голу Густаво Мантуана.