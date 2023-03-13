Азар — о Тедеско в сборной Бельгии: игроки «Реала» сказали, что он очень хороший тренер

Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар высказался о назначении экс главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско на пост наставника сборной Бельгии, отметив, что немецкие футболисты мадридцев называли его хорошим специалистом.
«Тедеско? Я был удивлён, ожидал, что главным тренером станет Тьерри Анри. Я понимаю желание закрыть главу Мартинеса и двигаться дальше. Чего ждать от Тедеско? Лично я его не знаю. Обсуждал его с двумя-тремя немецкими игроками «Реала», которые сказали мне, что он очень хороший тренер. У него всё ещё есть Азар в команде (Торган. — Прим. «Чемпионата»), так что может делать только качественную работу (смеётся)», — приводит слова Азара RTBF.
Доменико Тедеско возглавил сборную Бельгии после увольнения Роберто Мартинеса. Эден Азар ранее объявил о завершении карьеры в национальной команде.
Тренеры «Спартака», возглавлявшие сборные команды
- 13 марта 2023
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