Игрок «Факела» Квеквескири заявил, что прошлой зимой им интересовалось московское «Динамо»

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири рассказал, что минувшей зимой им интересовалось московское «Динамо». Также футболист, ранее выступавший в чемпионатах Венгрии, Грузии и Армении, оценил уровень Российской Премьер-Лиги.
«У меня есть опыт игры в нескольких зарубежных странах: Венгрии, Грузии и Армении. Также в двух российских лигах. Могу сказать, уровень РПЛ высокий, но не могу его сравнить с другими чемпионатами. Прошло много лет с игр за рубежом. Может быть, в какой-то из этих стран уровень чемпионата повысился.
Зимой был интерес от московского «Динамо», но лично со мной никто не связывался. Сейчас у меня действующий контракт с «Факелом». Я игрок воронежского клуба, и что будет дальше — не знаю. Перспективы? Живу сегодняшним днём и не знаю, что произойдёт со мной завтра. Меня хорошо встретили в команде, и моя цель — сохранить команду в РПЛ», — приводит слова Квеквескири Sport24.
- 13 марта 2023
-
12:17
-
12:15
-
12:15
-
12:06
-
12:02
-
11:52
-
11:50
-
11:44
-
11:30
-
11:24
-
11:04
-
11:04
-
10:56
-
10:53
-
10:48
-
10:45
-
10:36
-
10:27
-
10:19
-
10:16
-
10:14
-
10:11
-
10:05
-
10:02
-
10:00
-
09:57
-
09:54
-
09:50
-
09:39
-
09:35
-
09:33
-
09:32
-
09:26
-
09:18
-
09:16