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Игрок «Факела» Квеквескири заявил, что прошлой зимой им интересовалось московское «Динамо»

Игрок «Факела» Квеквескири заявил, что прошлой зимой им интересовалось московское «Динамо»
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Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири рассказал, что минувшей зимой им интересовалось московское «Динамо». Также футболист, ранее выступавший в чемпионатах Венгрии, Грузии и Армении, оценил уровень Российской Премьер-Лиги.

«У меня есть опыт игры в нескольких зарубежных странах: Венгрии, Грузии и Армении. Также в двух российских лигах. Могу сказать, уровень РПЛ высокий, но не могу его сравнить с другими чемпионатами. Прошло много лет с игр за рубежом. Может быть, в какой-то из этих стран уровень чемпионата повысился.

Зимой был интерес от московского «Динамо», но лично со мной никто не связывался. Сейчас у меня действующий контракт с «Факелом». Я игрок воронежского клуба, и что будет дальше — не знаю. Перспективы? Живу сегодняшним днём и не знаю, что произойдёт со мной завтра. Меня хорошо встретили в команде, и моя цель — сохранить команду в РПЛ», — приводит слова Квеквескири Sport24.

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