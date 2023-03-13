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Промес — лучший игрок 19-го тура РПЛ по версии WhoScored. Малком и Заболотный — в сборной

Промес — лучший игрок 19-го тура РПЛ по версии WhoScored. Малком и Заболотный — в сборной
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Интернет-портал WhoScored на своём официальном сайте представил символическую сборную игроков 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

Лучшим футболистом прошедшей недели был признан нападающий московского «Спартака» Квинси Промес, оформивший дубль в ворота воронежского «Факела» (3:2). Нидерландец получил от WhoScored оценку 9.0.

Полностью символическая сборная 19-го тура РПЛ по версии WhoScored выглядит следующим образом: Николай Сысуев («Оренбург», 8.0) — Андрей Лангович («Ростов», 7.7), Максим Осипенко («Ростов», 8.8), Виллиан Роша (ЦСКА, 8.2), Кристиан Рамирес («Краснодар», 7.8) — Малком («Зенит», 8.4), Кирилл Капленко («Оренбург», 8.2), Рай Влут («Урал, 8.0), Квинси Промес (»Спартак», 9.0) — Антон Заболотный (ЦСКА, 8.1), Егор Голенков («Ростов», 7.9).

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