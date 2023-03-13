«Челси» выставит на трансфер 11 футболистов — The Athletic

Лондонский «Челси» в ближайшее летнее трансферное окно готов расстаться с 11 игроками. Об этом сообщает The Athletic.
По сведениям источника, лондонский клуб будет открыт к продаже Бенджамина Чилуэлла, Мэйсона Маунта, Матео Ковачича, Пьер-Эмерика Обамеянга, Кристиана Пулишича, Рубена Лофтус-Чика, Сесара Аспиликуэты, Конора Галлахера, Хакима Зиеша, Кая Хаверца и Рахима Стерлинга.
Отметим, что за два предыдущих трансферных окна «Челси» потратил на покупку новых футболистов € 611 млн. Такая активность на трансферном рынке обусловлена приходом к управлению командой Тодда Боули.
В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги «Челси» в 26 матчах набрал 37 очков и занимает в турнирной таблице 10-е место.
Фанаты «Челси» обратились к Грэму Поттеру после матча. Видеоролик:
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