Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» выставит на трансфер 11 футболистов — The Athletic

«Челси» выставит на трансфер 11 футболистов — The Athletic
Аудио-версия:
Комментарии

Лондонский «Челси» в ближайшее летнее трансферное окно готов расстаться с 11 игроками. Об этом сообщает The Athletic.

По сведениям источника, лондонский клуб будет открыт к продаже Бенджамина Чилуэлла, Мэйсона Маунта, Матео Ковачича, Пьер-Эмерика Обамеянга, Кристиана Пулишича, Рубена Лофтус-Чика, Сесара Аспиликуэты, Конора Галлахера, Хакима Зиеша, Кая Хаверца и Рахима Стерлинга.

Отметим, что за два предыдущих трансферных окна «Челси» потратил на покупку новых футболистов € 611 млн. Такая активность на трансферном рынке обусловлена приходом к управлению командой Тодда Боули.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги «Челси» в 26 матчах набрал 37 очков и занимает в турнирной таблице 10-е место.

Фанаты «Челси» обратились к Грэму Поттеру после матча. Видеоролик:

«Мистер Абрамович, платите и не обсуждайте!» Одной из главных легенд «Челси» — 45 лет «Мистер Абрамович, платите и не обсуждайте!» Одной из главных легенд «Челси» — 45 лет
Захаряна зря ругают. После срыва трансфера в «Челси» он не стал хуже! Захаряна зря ругают. После срыва трансфера в «Челси» он не стал хуже!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023