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Бразильский игрок «Краснодара» Боржес может играть за Польшу под фамилией Малиновский

Бразильский игрок «Краснодара» Боржес может играть за Польшу под фамилией Малиновский
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Футбольный агент Хелсио Роберто Алиск, представляющий интересы игрока «Краснодара» Кади Боржеса, сообщил о том, что бразилец рассматривает возможность получения гражданства Польши, так как имеет польское происхождение.

«Может ли Кади пойти по примеру Ари и Жоаозиньо и получить гражданство России? Почему нет? В России всегда играли сильные бразильцы, у вас великолепная страна. Мы также рассматриваем получение польского гражданства. У Кади есть корни в Польше. Если его однажды вызовут, то он будет выступать под фамилией своего дедушки – Малиновский. Но сейчас этот процесс приостановлен», — приводит слова Алиска Metaratings.

26-летний Боржес перешёл в «Краснодар» этой зимой. В четырёх матчах за «быков» бразилец забил два гола.

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