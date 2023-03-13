Червиченко — о «Зенит» — «Химки»: думал, интрига в РПЛ возвращается. Но до этого далеко

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал исход матча между «Зенитом» и «Химками» (3:2) в 19-м туре Российской Премьер-Лиги. Клуб из Санкт-Петербурга вырвал победу на 90+1-й минуте.

«К сожалению, я включил матч тогда, когда «Зенит» получил от «Химок», но потом умудрился забить. Я думал, что интрига в чемпионат возвращается, но оказалось, что до её возвращения ещё далеко. А туров остаётся всё меньше. Хотя ещё 10 туров — треть чемпионата впереди. Самое главное сейчас, что игра «Спартака» не такая убедительная, как была на сборах. Сам «Спартак» выиграл с трудом — 3:2. «Факел» аутсайдер у нас, и «Спартак» так побеждает. Я бы сказал, что пока не видно, за счёт чего можно сократить отрыв», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.