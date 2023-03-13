«Ливерпуль» готов отдать € 68 млн за Пальинью, который в 2020-м отказался от ЦСКА
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«Ливерпуль» заинтересован в подписании полузащитника «Фулхэма» Жоау Пальиньи и готов заплатить за португальского футболиста требуемые € 68 млн. Об этом сообщает Goal.
27-летний Пальинья выступает за «Фулхэм» с лета 2022 года, перейдя из «Спортинга». В нынешнем сезоне полузащитник в 28 матчах во всех турнирах забил четыре гола. Соглашение между сторонами истекает в 2027 году. «Ливерпуль» рассматривает Пальинью в качестве бюджетной альтернативы Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии».
В 2020 году Пальинью активно связывали с переходом в московский ЦСКА, но, как стало известно позднее, португалец отказался от такого варианта, так как хотел играть в английской Премьер-лиге.
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