Радимов — о матче «Зенита» с «Химками»: яркий пример того, как нельзя бросать играть
Поделиться
Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал победу сине-бело-голубых в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с подмосковными «Химками». Напомним, игра завершилась со счётом 3:2 в пользу «Зенита». Победный гол команда Сергея Семака забила в компенсированное ко второму тайму время.
«Яркий пример того, как нельзя бросать играть. Они [игроки «Зенита»] стали ходить пешком, этого футбол не прощает. Разница в классе космическая, это сказалось. Но то, как они бросили играть, ни в какие ворота не лезет. С одной стороны, жаль, что «Химки» потеряли очки и не набрали ничего. Пенальти был очевидный, даже не знаю, что смотрел там судья», — приводит слова Владислава Радимова «Матч ТВ».
Комментарии
- 13 марта 2023
-
13:54
-
13:30
-
13:29
-
13:29
-
13:24
-
13:21
-
13:16
-
13:10
-
12:59
-
12:58
-
12:51
-
12:50
-
12:30
-
12:17
-
12:15
-
12:15
-
12:06
-
12:02
-
11:52
-
11:50
-
11:44
-
11:30
-
11:24
-
11:04
-
11:04
-
10:56
-
10:53
-
10:48
-
10:45
-
10:36
-
10:27
-
10:19
-
10:16
-
10:14
-
10:11
Партнерский контент