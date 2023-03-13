Радимов — о матче «Зенита» с «Химками»: яркий пример того, как нельзя бросать играть

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал победу сине-бело-голубых в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с подмосковными «Химками». Напомним, игра завершилась со счётом 3:2 в пользу «Зенита». Победный гол команда Сергея Семака забила в компенсированное ко второму тайму время.

«Яркий пример того, как нельзя бросать играть. Они [игроки «Зенита»] стали ходить пешком, этого футбол не прощает. Разница в классе космическая, это сказалось. Но то, как они бросили играть, ни в какие ворота не лезет. С одной стороны, жаль, что «Химки» потеряли очки и не набрали ничего. Пенальти был очевидный, даже не знаю, что смотрел там судья», — приводит слова Владислава Радимова «Матч ТВ».