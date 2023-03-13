Сергей Юран отреагировал на новость об участии сборной России в турнире в Азии

Известный российский тренер Сергей Юран отреагировал на новость об участии сборной России в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA), который пройдёт в июне 2023 года.

«Это международный турнир. В любом случае за неимением на данном этапе лучшего почему нет? Сборной нужно играть международные турниры, поэтому в данной ситуации это хороший вариант», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, своё подтверждение участия в чемпионате CAFA – 2023 среди национальных сборных дали все шесть членов футбольной ассоциации — Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан. Также CAFA пригласила для участия в новом турнире одну из азиатских сборных.