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Александр Мостовой: главное, чтобы на Кубок Азии сборная России сто человек не повезла

Александр Мостовой: главное, чтобы на Кубок Азии сборная России сто человек не повезла
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможное участие национальной команды в чемпионате Центральноазиатской футбольной ассоциации.

«Хорошо, что будет такой турнир. Команда всё-таки должна играть. Но если у нас на товарищеский матч 40 человек в расширенном списке, то страшно представить, что будет перед турниром. Главное, чтобы сто человек не повезли», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Отмечается, что своё подтверждение участия в чемпионате CAFA – 2023 среди национальных сборных дали все шесть членов футбольной ассоциации — Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан. Также CAFA пригласила для участия в новом турнире одну из азиатских сборных.

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Источник: Россия сыграет в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии
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