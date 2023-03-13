Кухарчук: врачи должны зарабатывать больше футболистов. Таких профессий много

Полузащитник московского «Торпедо» Илья Кухарчук высказался о сравнении заработной платы футболистов и работников других сфер, заявив, что врачи должны зарабатывать за свой труд больше спортсменов.

«Понятно, что люди недовольны, мне на жизнь хватает. Я понимаю людей, которые зарабатывают меньше нас, а должны больше — врачи, которые спасают жизни, и так далее. Таких профессий много. В этот вопрос надо вникать глобально, после игры тяжело рассуждать. Каждый зарабатывает, чем он может. Дай бог, чтобы у каждого человека заработная плата была такой, которую он хочет», — приводит слова Кухарчука «РБ Спорт».

Ранее в похожем с Кухарчуком ключе высказался вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов, который выступил против своего одноклубника Владимира Писарского.