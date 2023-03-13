Валерий Карпин отреагировал на информацию об участии сборной России в азиатском турнире

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на информацию о том, что российская национальная команда примет участие в международном турнире под эгидой футбольной ассоциации Центральной Азии.

«Без понятия. Первый раз слышу, так что не знаю пока ничего. Я не в курсе», – приводит слова Карпина «РИА Новости Спорт».

Ранее в РФС сообщили лишь о переговорах об участии в товарищеском турнире в Азии. Напомним, сборная России продолжает оставаться в бане, наложенном на неё ФИФА и УЕФА после событий февраля 2022 года. Российской национальной команде запрещено участвовать в официальных международных соревнованиях под эгидой данных организаций. В марте 2023 года Россия планирует провести товарищеские матчи со сборными Ирана и Ирака.