Валерий Карпин отреагировал на информацию об участии сборной России в азиатском турнире
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на информацию о том, что российская национальная команда примет участие в международном турнире под эгидой футбольной ассоциации Центральной Азии.
«Без понятия. Первый раз слышу, так что не знаю пока ничего. Я не в курсе», – приводит слова Карпина «РИА Новости Спорт».
Ранее в РФС сообщили лишь о переговорах об участии в товарищеском турнире в Азии. Напомним, сборная России продолжает оставаться в бане, наложенном на неё ФИФА и УЕФА после событий февраля 2022 года. Российской национальной команде запрещено участвовать в официальных международных соревнованиях под эгидой данных организаций. В марте 2023 года Россия планирует провести товарищеские матчи со сборными Ирана и Ирака.
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