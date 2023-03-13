Колосков: в РФС должны согласиться участвовать в турнире в Азии. Очень нужное дело

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на новость об участии сборной России в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA), который пройдёт в июне 2023 года.

«В РФС должны согласиться участвовать на турнире в Азии. Замечательное предложение. Это турнир, в котором будут цели, задачи и соревновательная практика. Там будут участвовать команды из нашего ближайшего будущего. Очень хорошее и нужное дело», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, своё подтверждение участия в чемпионате CAFA – 2023 среди национальных сборных дали все шесть членов футбольной ассоциации — Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан. Также CAFA пригласила для участия в новом турнире одну из азиатских сборных.