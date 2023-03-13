Кудряшов: когда Хорватия выиграла бронзу на ЧМ, мне кто-то написал: «А тебе медаль дали?»

Защитник «Антальяспора» Фёдор Кудряшов рассказал, как относится к троллингу в социальных сетях от болельщиков сборной России за его автогол в матче отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре с командой Хорватии (0:1).
«Снился ли мне хоть раз мой автогол в матче с Хорватией? Нет, но часто его видел в соцсетях. В последний раз напомнили о нём, когда Хорватия стала бронзовым призёром чемпионата мира в Катаре. Мне кто-то написал: «А тебе медаль дали?» Было смешно. Наверное, болельщики не поймут, но тот матч остался позади, да и нас, как показало время, не пустили на чемпионат мира», — приводит слова Кудряшова «Матч ТВ».
Для прямого выхода на чемпионат мира сборной России было достаточно сыграть вничью с Хорватией на выезде, однако автогол Кудряшова на последних минутах матча в Сплите отправил россиян в стыковые игры, в которых они так и не приняли участия из-за бана, наложенного ФИФА и УЕФА. Сборная Хорватии стала бронзовым призёром чемпионата мира 2022 года.
- 13 марта 2023
-
15:20
-
15:19
-
15:18
-
15:04
-
15:00
-
14:53
-
14:48
-
14:34
-
14:20
-
14:19
-
14:10
-
14:10
-
14:08
-
13:54
-
13:41
-
13:30
-
13:29
-
13:29
-
13:24
-
13:21
-
13:16
-
13:10
-
12:59
-
12:58
-
12:51
-
12:50
-
12:30
-
12:17
-
12:15
-
12:15
-
12:06
-
12:02
-
11:52
-
11:50
-
11:44