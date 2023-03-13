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Кудряшов: когда Хорватия выиграла бронзу на ЧМ, мне кто-то написал: «А тебе медаль дали?»

Кудряшов: когда Хорватия выиграла бронзу на ЧМ, мне кто-то написал: «А тебе медаль дали?»
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Защитник «Антальяспора» Фёдор Кудряшов рассказал, как относится к троллингу в социальных сетях от болельщиков сборной России за его автогол в матче отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре с командой Хорватии (0:1).

«Снился ли мне хоть раз мой автогол в матче с Хорватией? Нет, но часто его видел в соцсетях. В последний раз напомнили о нём, когда Хорватия стала бронзовым призёром чемпионата мира в Катаре. Мне кто-то написал: «А тебе медаль дали?» Было смешно. Наверное, болельщики не поймут, но тот матч остался позади, да и нас, как показало время, не пустили на чемпионат мира», — приводит слова Кудряшова «Матч ТВ».

Для прямого выхода на чемпионат мира сборной России было достаточно сыграть вничью с Хорватией на выезде, однако автогол Кудряшова на последних минутах матча в Сплите отправил россиян в стыковые игры, в которых они так и не приняли участия из-за бана, наложенного ФИФА и УЕФА. Сборная Хорватии стала бронзовым призёром чемпионата мира 2022 года.

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