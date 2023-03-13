Воспитанник «Барселоны» высказался о переходе в «Пари Нижний Новгород»

Воспитанник испанской «Барселоны» Маки Баньяк рассказал о переезде в Российскую Премьер-Лигу. Напомним, в зимнее трансферное окно сезона-2022/2023 камерунский защитник перешёл в «Пари Нижний Новгород».
«Пугало ли меня что-то при переезде в Россию? Нет. Слежу за новостями, в курсе ситуации. Но у меня здесь друзья, я в комфорте. «Не парься, будь счастлив».
Советовался ли с кем-то из знакомых насчёт переезда? Нет, это полностью моё решение. Не сомневался, ехать ли сюда. Самым важным для меня был интерес «Нижнего». Всего клуба — начиная от спортивного директора и до тренера. Бывает же как: тебя покупают, а тренеру ты не нужен. В «Нижнем» не так: все знают, кого и зачем берут.
Имел значение уровень лиги: Российская Премьер-Лига сильнее казахстанской. И третья причина — люблю вызовы», — приводит слова Баньяка Sport24.
Баньяк является воспитанником испанской «Барселоны», за вторую команду которой сыграл 43 матча и отметился одним забитым мячом. Также камерунец выступал за испанскую «Сарагосу», австрийский «Адмира Ваккер», словенскую «Любляну» и сербский «Партизан». В составе сборной Камеруна он провёл четыре матча.
- 13 марта 2023
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