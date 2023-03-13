Дьяков: участие России на турнире в Азии — это лучше, чем ничего. Мы должны быть на плаву

Бывший защитник «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков отреагировал на новость об участии сборной России в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA), который пройдёт в июне 2023 года.
«Участие сборной России на турнире в Азии — это лучше, чем ничего. Команда должна быть на плаву, а игрокам нужно получать опыт. В любом случае надо играть: иначе у футболистов не будет понимания требований главного тренера, когда сборная России всё-таки вернётся в большой футбол», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Напомним, своё подтверждение участия в чемпионате CAFA – 2023 среди национальных команд дали все шесть членов футбольной ассоциации — Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан. Также CAFA пригласила для участия в новом турнире одну из азиатских сборных.
- 13 марта 2023
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