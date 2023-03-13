Радимов назвал три главных разочарования 19-го тура РПЛ

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов назвал три аспекта, которые разочаровали его в 19-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

«3. «Динамо» и их игра в обороне. Москвичи уже не первый сезон заявляют о своих амбициях на самые высокие места, но всякий раз команде чего-то не хватает. В этот раз бросилась в глаза неубедительная игра в обороне. Оборонцы «Динамо» и подавать позволяли почти без сопротивления, и борьбу в штрафной проигрывали, и зону подбора оставляли слишком свободной. С такой игрой в обороне за медали не борются!

2. Судейство матча в Ростове. Не хочется снова поднимать тему судейства, но выбора не оставляют! И дело не только в допущенных ошибках, но и в том, как именно работал Антон Фролов. По каждому поводу бежать к VAR — это перебор. Так можно сесть в центре поля за столиком с кофе или чем-то покрепче и оттуда свистеть, глядя в монитор. Ну а пенальти и жёлтая карточка, назначенные за попадание мяча в голову Янсане, пока лидирует в чемпионате ошибок! Тем более что арбитр находился в пяти метрах от эпизода. Хорошо хоть отменил!

1. 207 зрителей на матче «Торпедо» — «Урал». Думаю, тут и комментарии не нужны, всё и так понятно», — написал Радимов в своём телеграм-канале.