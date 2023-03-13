«Почему бы и не сыграть?» Андрей Ещенко — о возможном участии сборной России в Кубке Азии

Бывший защитник сборной России Андрей Ещенко отреагировал на возможное участие национальной команды в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).

«Если негде больше играть, то почему бы и не сыграть на турнире в Азии? Я уже говорил, что нужно играть. На данный момент играть надо. Что будет потом, то будет потом. Это не просто практика — это же турнир. Почему бы и не сыграть на турнире?» — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Отмечается, что своё подтверждение для участия в чемпионате CAFA – 2023 среди национальных команд дали все шесть членов футбольной ассоциации — Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан. Также CAFA пригласила для участия в новом турнире одну из азиатских сборных.