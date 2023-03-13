«Почему бы и не сыграть?» Андрей Ещенко — о возможном участии сборной России в Кубке Азии

Бывший защитник сборной России Андрей Ещенко отреагировал на возможное участие национальной команды в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).
«Если негде больше играть, то почему бы и не сыграть на турнире в Азии? Я уже говорил, что нужно играть. На данный момент играть надо. Что будет потом, то будет потом. Это не просто практика — это же турнир. Почему бы и не сыграть на турнире?» — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Отмечается, что своё подтверждение для участия в чемпионате CAFA – 2023 среди национальных команд дали все шесть членов футбольной ассоциации — Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан. Также CAFA пригласила для участия в новом турнире одну из азиатских сборных.
- 13 марта 2023
-
16:57
-
16:55
-
16:45
-
16:41
-
16:25
-
16:24
-
16:22
-
16:20
-
16:18
-
16:17
-
16:09
-
16:00
-
15:56
-
15:55
-
15:40
-
15:20
-
15:19
-
15:18
-
15:04
-
15:00
-
14:53
-
14:48
-
14:34
-
14:20
-
14:19
-
14:10
-
14:10
-
14:08
-
13:54
-
13:41
-
13:30
-
13:29
-
13:29
-
13:24
-
13:21