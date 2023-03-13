Радимов: Заболотный, которого нещадно критикуют, стал героем. Прекрасное решение Федотова!

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов перечислил моменты, которые в хорошем смысле впечатлили его в матчах 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.
«3. Игра ЦСКА. Армейцы без шансов вынесли симпатичную самарскую команду. При этом результат принёс необычный ход тренера Федотова — Карраскаль сел на скамейку, а в атаке вышли два чистых форварда. И именно Заболотный, которого принято нещадно критиковать, стал героем — сам забил, помог это сделать Чалову, да и в целом много пользы и остроты создал. Прекрасное решение Федотова!
2. Игра «Оренбурга». Снова отмечаю команду, которая победила со счётом 4:0. Такой счёт в Сочи против команды, которая вроде набрала ход и поняла идеи тренера! И быть бы им в этом списке первыми, если бы не …
1. «Локомотив», вдевятером устоявший в Грозном. С «Ахматом» в принципе никому просто не бывает, а тут ещё и такой сюжет матча! С 20-й минуты в меньшинстве, а последние полчаса и вовсе вдевятером — фантастика! Самому в таких ситуациях приходилось быть — нереально тяжело!» — написал Радимов в своём телеграм-канале.
- 13 марта 2023
-
18:25
-
18:15
-
18:13
-
18:05
-
17:58
-
17:50
-
17:50
-
17:46
-
17:45
-
17:36
-
17:35
-
17:30
-
17:20
-
17:15
-
17:10
-
17:07
-
16:57
-
16:55
-
16:45
-
16:41
-
16:25
-
16:24
-
16:22
-
16:20
-
16:18
-
16:17
-
16:09
-
16:00
-
15:56
-
15:55
-
15:40
-
15:20
-
15:19
-
15:18
-
15:04