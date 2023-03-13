Семак высказался о предстоящем матче «Зенита» с «Динамо» в Кубке России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче второго этапа 1/4 финала Фонбет Кубка России (Пути регионов) с московским «Динамо». Игра состоится 15 марта в Санкт-Петербурге.
«Кубковые матчи — это кубковые матчи. Что касается чемпионата, то одну игру они выиграли, а вторую играли в меньшинстве, при этом у них были хорошие шансы на то, чтобы забить мяч и выиграть эту игру, но это футбол. Думаю, говорить о том, в каком состоянии сейчас находится их команда, достаточно сложно. Что касается всего чемпионата, то они идут в верхней группе — в тройке-пятёрке по всем показателям. Я думаю, с приходом нового тренера их игра немного изменилась, но тем не менее эта команда очень крепкая, очень серьёзный соперник. Тем более что это кубковый матч, здесь не имеет значения статус команды — здесь другие факторы влияют на результат и качество игры.
В каждой игре хочется побеждать — и в чемпионате, и в Кубке. Не хотелось бы ошибаться ни там ни там. Но это футбол, и вчерашний матч ещё раз показал, что можно 75 минут играть спокойно, а потом всё переворачивается совсем в другую сторону. За это, наверное, болельщики и любят футбол — игра очень интересная», — приводит слова Сергея Семака официальный сайт «Зенита».
- 13 марта 2023
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