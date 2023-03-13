Габулов: у игроков сборной России на турнире в Азии будет ответственность перед страной

Бывший голкипер московского «Динамо» Владимир Габулов поделился мнением о возможном участии сборной России на турнире Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).
«Очень хорошо, что у сборной России появилась возможность принять участие на турнире в Азии, пускай даже в товарищеском. Потому что долгий простой и неучастие в контрольных официальных матчах негативно сказывается на развитии в первую очередь футболистов сборной России. Регулярное соперничество на внутренней арене не может быть должным тонусом для футболистов, поэтому участие в международных матчах, пускай даже товарищеских, всегда воспринимается очень положительно и позитивно.
У болельщиков появится возможность наблюдать, переживать и болеть за свою главную команду страны. А у футболистов будет ответственность перед болельщиками и страной — это хороший стимул победить в этом соревновании. Другой задачи быть и не должно в текущих геополитических и футбольных условиях, в которых находится Россия», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анной Фёдоровой.
- 13 марта 2023
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