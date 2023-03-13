Защитник «Пари НН» Баньяк пообещал, что Николсон не забьёт его команде

Защитник «Пари Нижний Новгород» Франк Баньяк заявил, что нападающий Шамар Николсон не сможет отметиться забитым голом в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком».

«Против Николсона я играл четыре или пять раз в чемпионате Словении и Лиге Европы — и в этих матчах он ни разу не забил. Я напомнил об этом Шамару, когда мы пересеклись на выходных в Стамбуле. Он заспорил: «Да забивал я!» — «Ну проверь». — «Чёрт, и правда». В мае мы вновь пересечёмся на поле? Не забьёт, вот увидишь», — сказал Баньяк в интервью Sport24.

Франк Баньяк является воспитанником каталонской «Барселоны». Он перешёл из казахстанского «Кайрата» в «Пари Нижний Новгород» на правах аренды в начале этого года.