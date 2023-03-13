Фёдорова — о сравнении классического и пляжного футбола: это история не про деньги

Лучшая пляжная футболистка мира и игрок московского «Динамо» Марина Фёдорова рассказала, почему пляжный футбол в России успешнее классического.
«У нас сильные сборные и одни из сильнейших чемпионатов в мире. Как мужской, так и женский. Есть свои хорошие игроки, приезжают легионеры, здоровая конкуренция. На этом виде спорта сделали хороший акцент, стали вкладываться. Хотя при этом там маленькие зарплаты.
Но, как и женский футбол, это история не про деньги. Это эмоции, любовь к футболу и желание показывать, что наша игра такая же интересная. Сюда идут не для того, чтобы заработать, а из-за того, что ты влюблён в футбол», — сказала Фёдорова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ульяне Лукьянченко.
Полностью интервью с Мариной Фёдоровой читайте на «Чемпионате»:
- 13 марта 2023
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