Гладилин — о возможном участии России на турнире в Азии: выиграть просто так не получится

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о возможном участии национальной команды России в соревновании Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).

«Нужно принимать участие на турнире в Азии — это пойдёт только на пользу российскому футболу. Мы находимся в изоляции и варимся в своём соку, так что такой турнир принесёт пользу и нам, и тем дружеским странам, которые с нами будут играть. Футбол объединяет — это очень хорошо.

Сейчас неважно, топовые или не топовые сборные, потому что футбол очень вырос. Как показал чемпионат мира — азиатские и африканские страны очень прилично играют в футбол, обыгрывают и выбивают европейские и южноамериканские команды. Футбол выровнялся, поэтому к первому турниру нужно подходить очень серьёзно, потому что выиграть просто так не получится. Команды играют в футбол с разными схемами, легионерами — у них работает всё очень хорошо. Качество футбола у азиатских стран быстрее растёт, чем в других странах», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анной Фёдоровой.