Сулейманов: я играю не против слабаков, а против сборников

Нападающий «Пари Нижний Новгород» Тимур Сулейманов подвёл итоги матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».

«Как оцениваю матч? Плохо, мы проиграли. Но будем работать и анализировать. Стараться в следующих матчах показывать лучшую игру и побеждать.

Есть ли претензии к себе? Конечно. В каждом матче есть ошибки, мог бы не уступать в каких‑то единоборствах. Но я тоже играю не против слабаков. Против сборников России. Финал матча, конечно, печальный. Считаю, пенальти не было. Если судьи так решили, ничего не изменить.

Мой гол? Не сказал бы, что он лёгкий. Надо же было запрессинговать, чтобы забить такой мяч. Спасибо партнёрам, что помогли», — приводит слова Сулейманова корреспондент «Матч ТВ».