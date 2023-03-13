Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фёдорова — о контракте с «Динамо»: не хотела уходить из «Локо», но не сошлись с тренером

Фёдорова — о контракте с «Динамо»: не хотела уходить из «Локо», но не сошлись с тренером
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая футболистка «Локомотива» Марина Фёдорова рассказала, почему решила уйти из московского клуба в январе 2023 года.

«На самом деле, я не хотела уходить из «Локомотива». Но мы не сошлись во взглядах с тренером, скажем так. У меня закончился контракт, и я не стала его продлевать. Мне предлагали, но я не смогла смириться с некоторыми моментами», — сказала Фёдорова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ульяне Лукьянченко.

После ухода из «Локомотива» Фёдорову ждал возможный переход в один из клубов Англии, который в итоге сорвался. После этого 25-летняя футболистка решила перейти в московское «Динамо» на правах свободного агента. С бело-голубыми она провела только один сбор во время межсезонья.

Полностью интервью с Мариной Фёдоровой читайте на «Чемпионате»:

«Работали над переходом в Англию до самого закрытия окна». Уникальная футболистка «Динамо» «Работали над переходом в Англию до самого закрытия окна». Уникальная футболистка «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023