Фёдорова — о контракте с «Динамо»: не хотела уходить из «Локо», но не сошлись с тренером

Бывшая футболистка «Локомотива» Марина Фёдорова рассказала, почему решила уйти из московского клуба в январе 2023 года.

«На самом деле, я не хотела уходить из «Локомотива». Но мы не сошлись во взглядах с тренером, скажем так. У меня закончился контракт, и я не стала его продлевать. Мне предлагали, но я не смогла смириться с некоторыми моментами», — сказала Фёдорова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ульяне Лукьянченко.

После ухода из «Локомотива» Фёдорову ждал возможный переход в один из клубов Англии, который в итоге сорвался. После этого 25-летняя футболистка решила перейти в московское «Динамо» на правах свободного агента. С бело-голубыми она провела только один сбор во время межсезонья.

Полностью интервью с Мариной Фёдоровой читайте на «Чемпионате»: