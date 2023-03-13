Фёдорова — о контракте с «Динамо»: не хотела уходить из «Локо», но не сошлись с тренером

Бывшая футболистка «Локомотива» Марина Фёдорова рассказала, почему решила уйти из московского клуба в январе 2023 года.
«На самом деле, я не хотела уходить из «Локомотива». Но мы не сошлись во взглядах с тренером, скажем так. У меня закончился контракт, и я не стала его продлевать. Мне предлагали, но я не смогла смириться с некоторыми моментами», — сказала Фёдорова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ульяне Лукьянченко.
После ухода из «Локомотива» Фёдорову ждал возможный переход в один из клубов Англии, который в итоге сорвался. После этого 25-летняя футболистка решила перейти в московское «Динамо» на правах свободного агента. С бело-голубыми она провела только один сбор во время межсезонья.
Полностью интервью с Мариной Фёдоровой читайте на «Чемпионате»:
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