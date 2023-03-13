Желько Бувач: «Динамо» недовольно судейством в матче с «Краснодаром»

Спортивный директор московского «Динамо» Желько Бувач прокомментировал судейство в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:3).

«Как судья засчитал второй гол «Краснодара»? Этого нельзя было делать. Мы недовольны судейством в этой игре», — сказал Бувач в интервью «РБ Спорт».

Кади Боржес забил второй гол «Краснодара» на 67-й минуте. После игры главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович сказал, что один из игроков «быков» находился в офсайде.

Московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 32 очка после 19 матчей. «Краснодар» находится на седьмой строчке, заработав 29 очков. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 48 очков.