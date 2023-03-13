Игнатьев: сборная России — мёртвое создание, если не участвовать ни в каких соревнованиях

Бывший главный тренер «Торпедо» Борис Игнатьев высказался о важности возможного участия сборной России в турнире Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).

«Участие сборной России в любых матчах и турнирах на данном этапе расцениваю как положительный факт. Сборная должна жить, тренироваться, играть и представлять российский футбол: и не так важно, на каком уровне. Придёт момент, когда шлюзы приоткроются и нам надо будет играть. Мы въедем на белом коне туда, откуда ушли. Мы придём туда подготовленными, имеющими представление, что у нас есть команда. Мы будем понимать какая это команда, кто в неё должен входить и руководить.

Сборная России — мёртвое создание, если не участвовать ни в каких соревнованиях. Поэтому я буду ждать участия в любых соревнованиях», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Захаровой.