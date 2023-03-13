Суд оставил в силе аннулирование регистрации Гави. Игрок вернётся в молодёжный состав

Коммерческий суд Барселоны согласился с решением Ла Лиги об отмене регистрации полузащитника сине-гранатовых Гави. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Руководство чемпионата Испании не разрешило «Барселоне» зарегистрировать Гави из-за нарушений финансовых правил. Клуб обратился в суд, однако сделал это с опозданием на один день. Каталонцам придётся вновь заявить 18-летнего полузащитника за молодёжную команду.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Гави принял участие в 24 матчах. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 90 млн. «Барселона» располагается на первой строчке турнирной таблицы испанской Примеры. Команда набрала 65 очков в 25 турах и опережает идущий вторым мадридский «Реал» на девять баллов.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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