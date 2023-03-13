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Ольга Смородская: соперники сборной России на турнире в Азии не имеют никакого значения

Ольга Смородская: соперники сборной России на турнире в Азии не имеют никакого значения
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Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала возможное участие сборной России на первом турнире Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA), который должен пройти летом 2023 года.

«Турнир в Азии — неплохая идея. Сборной России нужно получать игровой тонус. Соперники на турнире в Азии не имеют никакого значения, главное — практика», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Соревнование должно пройти в период с 9 по 21 июня. В нём примут участие сборные-члены футбольной организации — Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан. Также организаторы пригласили к участию одну из азиатской национальных команд.

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