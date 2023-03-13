Ольга Смородская: соперники сборной России на турнире в Азии не имеют никакого значения

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала возможное участие сборной России на первом турнире Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA), который должен пройти летом 2023 года.

«Турнир в Азии — неплохая идея. Сборной России нужно получать игровой тонус. Соперники на турнире в Азии не имеют никакого значения, главное — практика», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Соревнование должно пройти в период с 9 по 21 июня. В нём примут участие сборные-члены футбольной организации — Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан. Также организаторы пригласили к участию одну из азиатской национальных команд.