Гвардиола: чемпионат Англии так же хорош, как в Испании, Германии и Италии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от участия в Лиге чемпионов, а также ответил на вопрос, оказывается ли на него и команду давление из-за того, что они представляют Великобританию.
«Абсолютно прекрасный турнир, мне приятно в нём участвовать. Играют команды из разных уголков Европы. Мне нравится представлять наш клуб на разных стадионах континента.
Оказывается ли на нас давление из-за того, что мы представляем Великобританию? «Челси» прошёл. Мы видим, что происходит с «Ливерпулем». Я не думаю о давлении из-за того, что мы защищаем честь Великобритании. Когда в четвертьфинал проходят три-четыре команды из одной страны, все говорят, что это лучшая лига. Но чемпионат Англии так же хорош, как и Испании, Германии, Италии.
В этом соревновании, как и в Кубке Англии, важная каждая игра. Есть вещи, которые невозможно контролировать, но я не сторонник строить теории о том, что результат зависит от того, какую страну ты представляешь», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.
Впечатляющее достижение голкипера «Ман Сити» Эдерсона:
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