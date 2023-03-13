Чернов: точных сроков восстановления не знаю, хотелось бы вернуться к матчу с «Уралом»

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов поделился мнением о сроках возвращения в состав красно-белых после травмы.

«Точных сроков восстановления после травмы не знаю, хотелось бы побыстрее. Возможно ли, что вернусь к матчу с «Уралом»? Хотелось бы, всё возможно», — сказал Чернов в интервью «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Чернов принял участие в 22 матчах «Спартака» во всех турнирах. Игрок повредил заднюю поверхность бедра в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с екатеринбургским «Уралом» (2:2). «Спартак» располагается на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России — 2022/2023, отставая от «Зенита» на восемь очков. Завтра, 14 марта, «Спартак» сыграет первый матч Кубка России с «Уралом». Ответная игра состоится 5 апреля.