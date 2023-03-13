«Нам просто нужно выиграть матч». Гвардиола — об игре «Ман Сити» с «Лейпцигом» в 1/8 ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящей ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг», который состоится завтра, 14 марта, начало — в 23:00 мск. Первая встреча завершилась вничью — 1:1.

«Приятно, что на старте сезона мы считались главными фаворитами в этом соревновании. Во многом на это повлияли наши успехи в прошлом. Но реальность — это то, что происходит на поле в течение 95 минут. «Лейпциг» после жеребьёвки, даже до первого матча, оставался хорошей командой. Как и любая команда Англии, «Наполи», «Милан», «Реал» — все они тоже. У каждой команды свои сильные стороны. Мы должны навязать свою игру, мы должны выиграть. Дело не в том, сколько голов мы забьём. Нам просто нужно выиграть матч.

Прошлая игра? В первом тайме мы были лучше, а во втором они. Мы пытались понять, что делать, как контролировать мяч. Но завтра игра будет диктовать, что нам делать. Мы должны выиграть матч, а чтобы это сделать, мы должны постараться.

Это фантастическая команда, поэтому я ожидаю хорошей игры», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

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