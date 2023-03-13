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«Реал» ответил на обвинения Итурральде в давлении со стороны Переса

«Реал» ответил на обвинения Итурральде в давлении со стороны Переса
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Мадридский «Реал» ответил на обвинения экс-арбитра Итурральде Гонсалеса в давлении со стороны президента «сливочных» Флорентино Переса.

Телевидение «Реала» выпустило видеоролик с ошибками арбитра против мадридского клуба. Видео начинается со слов «это Итурральде Гонсалес, рефери, который наконец снял маску и теперь посвятил себя атаке на «Реал» Мадрид через СМИ». В видео, которое идёт почти четыре минуты, также подчёркивается, что за 17 лет, когда Итурральде судил в испанской Примере, «Реал» одержал 30 побед, пять раз сыграл вничью и потерпел 14 поражений при 110 жёлтых и 10 красных карточках.

Ранее Итурральде рассказал, что Перес пытался отвести его в отдельную комнату после матча «Реала» с «Депортиво» (6:1) в чемпионате Испании.

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