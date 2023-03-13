Юрий Савичев: в России нельзя просто так попасть на футбол? Это дурдом полный

Бывший игрок «Торпедо» Юрий Савичев отреагировал на новость о том, что на матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Торпедо» — «Урал» (0:1) собралось 207 зрителей. В данный момент Юрий проживает в Германии.

«Простой человек, если проходит мимо стадиона и думает: «О, дай-ка загляну на матч», у него не получится? Ну, это дурдом полный. Как при пустых трибунах играть? Мотивации же никакой. Почему человек не может попасть на футбол? Не активный фанат, а обычный человек? В Германии такого нет, арены ломятся от зрителей. Без них клубы не смогут существовать.

Что требуется для поход на футбол в Германии? Ничего. Деньги! И даже паспорт спрашивать не будут. Идёшь на стадион, как в театр, покупаешь билет. В любом городе — хоть в Мюнхене, хоть в Дортмунде, хоть в Штутгарте. Ну, конечно, если матч крутой, билета может не достаться. Но купить билет, если он есть в наличии, ты всегда сможешь», — приводит слова Савичева «РБ Спорт».