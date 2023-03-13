Веденеев: видно, что некоторые игроки «Зенита» были не в зоне комфорта в игре с «Химками»

Экс-защитник «Зенита», чемпион СССР 1984 года Сергей Веденеев оценил победу сине-бело-голубых в матче 19-го тура чемпионата России с «Химками» (3:2).

«Когда команда ведёт 2:0, бывает, что часть игроков в обороне теряют бдительность. Когда вроде игра уже сделана, соперник не так силён, чтобы упираться… Ну и допустили такие промахи. Кроме того, у нового защитника Роберта Ренана пока всё же нет сыгранности с партнёрами, это видно. Он молодой, из его зоны забивается два гола. В моменте с пенальти так явно его позиционная ошибка была. Ну и общее состояние команды, кстати, как и в прошлой игре, вызывает вопросы — видно, что не все игроки сейчас мотивированы на сто процентов. Нет боевого духа, чтобы нестись вперёд, как это было ещё совсем недавно, когда «Зенит» имел подавляющее преимущество над всеми. Неслучайно «Химки» больше владели мячом, что вообще очень странно — команда на последнем месте, состав сильно обновился, нет сыгранности, взаимопонимания.

Усталости у «Зенита» нет, наоборот — избыток сил. Думаю, дело в одной игре в неделю — многих легионеров она выбила из привычного ритма. Обычно же игрок живёт от игры к игре, а тут приходится матча ждать целую неделю, тренироваться в непонятно каких условиях, ещё и погода такая… Всё накладывается одно на другое, и ты не можешь выйти на свой психологический уровень. А Лига чемпионов, конечно, давала дополнительные силы, особенно иностранцам. Эти игры чемпионата — как подготовка к матчам в Европе. А когда этого нет, футбол превращается в обыденность, и не каждому игроку удаётся оставаться профессионалом и поддерживать этот эмоциональный уровень в каждой игре.

Обнадёживает ли матч «Зенита» тех, кто находится в погоне за петербуржцами? Вряд ли это можно назвать погоней. «Спартак» и другие, кто преследует, они также играют «на грани». Не имеют подавляющего преимущества над соперниками, у всех свои разные проблемы. «Спартаку» главное сохранить второе место. Хотя сейчас с отсутствием еврокубков выиграть медаль в РПЛ престижно только для русских ребят. Иностранцам это неинтересно. Но такое надо было предполагать. В ведущих командах много приезжих игроков, и тут надо работать больше не в тренировочном процессе, а над их психологической подготовкой, подключать переводчиков, агентов… Потому что по лицам некоторых игроков «Зенита» в матче с «Химками» было видно, что они, скажем так, находятся не в «зоне комфорта», — сказал Веденеев в интервью «РБ Спорт».