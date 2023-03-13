Сенников объяснил, в каком случае будет следить за сборной России на турнире в Азии

Бывший российский футболист Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от турнира в Центральной Азии, в котором может сыграть сборная России.
«Для сборной России принять участие на турнире в Азии — это здорово, учитывая нынешнюю ситуацию. Гораздо интереснее, чем просто играть в паузах на игры сборных — это в любом случае турнир, а не товарищеские игры. У нас других вариантов нет, поэтому здорово, что есть такая возможность.
Буду ли я следить за турниром? Какие-то игры можно посмотреть. Всё зависит от того, как тренерский штаб отнесётся к этим матчам: если это будет основная сборная России, сильнейшая на данный момент, то я с удовольствием посмотрю. Но если будет просмотр потенциальных новичков сборной — смотреть станет не так интересно. Всё-таки хочется видеть всех сильнейших», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
- 13 марта 2023
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