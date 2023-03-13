Андрей Канчельскис оценил возможное участие сборной России на турнире в Азии

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о возможном участии сборной России на турнире Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA), который должен пройти в период с 9 по 21 июня 2023 года.

«Если Россию не хотят видеть в Европе, то надо искать что-то новое. Уровень соперников? Давайте сначала сыграем и посмотрим, что произойдёт. Затем сделаем выводы: хороший там уровень или нет. В любом случае мы должны двигаться дальше, играть и бороться», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

Напомним, во время мартовского сбора национальная команда России сыграет две товарищеские встречи. 23 марта сборная Валерия Карпина встретится с Ираном в Тегеране, а 26 марта – в Санкт-Петербурге с Ираком.