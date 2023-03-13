В РФС сообщили, что «Спартак» обратился в ЭСК по итогам матча с «Факелом»

Московский «Спартак» обратился в Экспертно-судейскую комиссию с просьбой рассмотреть спорные моменты в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (3:2).

«Московский «Спартак» попросил экспертно-судейскую комиссию дать оценку нескольким эпизодам матча: отменённый гол Александра Соболева на 40-й минуте и назначение пенальти в компенсированное к первому тайму время за фол Даниила Пруцева на Ираклии Квеквескири», — сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

«Спартак» по итогам 19 туров занимает вторую строчку российского чемпионата, набрав 40 очков, отставание от «Зенита» составляет восемь очков. В следующем туре РПЛ команда Гильермо Абаскаля сыграет с «Оренбургом», встреча пройдёт 18 марта.