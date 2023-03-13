Менеджер «Торпедо» Фаттахов: катастрофа с посещаемостью усугубилась внутренними причинами

Директор по стратегическому развитию «Торпедо» Марат Фаттахов рассказал о работе с новым президентом клуба Ярославом Савиным.

«Пару раз общались с Савиным — но не на тему дальнейшего развития клуба. Хотя сейчас есть несколько актуальных, даже острых вопросов, и все они пока что поставлены на паузу.

Например, на начало марта всё было готово для запуска интернет-магазина, сейчас это событие на паузе. То же касается запуска CRM-системы, которую мы внедряли вместе с компанией Mindbox. Сейчас работы остановлены. Запуск продажи билетов через новую систему, QTickets, тоже затянулся, даже с учётом переноса матча в Химки. Катастрофа с посещаемостью, помимо всем очевидных внешних причин (Fan ID, стадион, погода) усугубилась и внутренними. От этого клуб, прямо скажем, не выигрывает.

Рядом с офисом на Восточной улице заканчивается строительство входной группы будущего стадиона. Большое здание. Мы планировали к лету открыть там большой магазин, клиентский центр, элементы музея и клуб болельщиков. Разрабатывали концепцию, планировку, определялись с дизайном. Это лишь часть направлений работы, по которым сейчас возникла (надеюсь, ненадолго) неопределённость», — приводит слова Фаттахова «РБ Спорт».