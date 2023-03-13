«Пари НН» обратился в ЭСК по двум эпизодам по итогам матча с «Ростовом»

«Пари Нижний Новгород» обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (РФС) по итогам матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:2).

«Пари НН» попросил экспертно-судейскую комиссию дать оценку двум эпизодам матча: засчитанный гол Андрея Ланговича на 55-й минуте и неназначенный пенальти в ворота «Ростова» на 78-й минуте», — сообщили «Чемпионату» в службе коммуникации РФС.

По итогам встречи «Ростов» набрал 38 очков и закрепился на третьей строчке турнирной таблицы. «Пари НН» с 19 очками опустился на 13-е место в зону стыковых матчей.

В следующем туре команда Валерия Карпина отправится в гости к «Химкам», а «Пари НН» дома примет московское «Торпедо». Обе игры пройдут 19 марта.