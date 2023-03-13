«На безрыбье и рак рыба». Карсаков — о возможном участии сборной России на турнире в Азии

Бывший российский футболист Дмитрий Карсаков прокомментировал новость о возможном участии сборной России в турнире в Центральной Азии.
«На безрыбье и рак рыба. Подобные турниры — единственный выход на данный момент. Нужно проявить себя хотя бы в этом соревновании. Хотелось бы лицезреть участие в более сильном турнире, но, раз сложилась подобная ситуация, других вариантов нет. Нельзя опускать руки — сборная должна играть. Есть молодые игроки, которые прекрасно себя показывают в чемпионате страны. Нужно смотреть на них в сборной.
Буду ли следить за турниром? Мне будет интересно посмотреть на сборную. Рядовому болельщику, как мне кажется, подобные соревнования будут не так интересны», — сказал Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Меньшаевым.
- 13 марта 2023
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