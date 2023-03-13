Мостовой — о матче с «КС»: никто не ожидал, что будет 4:0. Но победить должен был ЦСКА

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал разгромную победу ЦСКА над «Крыльями Советом» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Не удивлён победе ЦСКА, но удивлён, что с таким счётом. «Крыльям» не хватает игровой мощи и злости. Как только чуть-чуть их начинают поддавливать — сразу теряются. Вроде бы играют неплохо, но не хватает мощи. Играют неплохо, потом смотришь — 0:2 летят.

ЦСКА до этого проиграл «Сочи», где опять были судейские ошибки. Они были обязаны выигрывать у Самары. Никто не ожидал, что 4:0, но победить должен был ЦСКА», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

По итогам 19 туров ЦСКА занимает пятое место турнирной таблицы РПЛ, набрав 32 очка. «Крылья Советов» занимают 11-ю позицию (20 очков).