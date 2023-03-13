Холанд бьётся за место в истории, а Гави — головой. ХиТ#138

Смотри новый подкаст Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube!

Описание и тайм-коды:

0:09 — Привет, новые конфликты!

0:53 — «Челси»: выбираем лучших в атаке (и спорим по Кепе)

23:55 — «Сити»: новая роль Стоунза и старая — Холанда

39:09 — «Наполи»: шикарный гол Хвичи и становление Осимхена

53:58 — «Рома»: реализация и провокация

1:04:45 — «Барселона»: как вообще относиться к скандалам

Подписывайтесь на телеграм-каналы «Окко Спорт» и «Чемпионат».

Гриша отслеживает всё самое сочное в своём телеграм-канале.

YouTube-канал Гриши.

Кирилл нашёл иронию в отмене гола Иньяки Уильямса в своём телеграм-канале.

Слушайте аудиоверсию подкаста на всех платформах:

• в iTunes

• в Google Podcasts

• в «Звук»

• в приложениях Android

• в «Яндекс. Музыке»

• в плеере TuneIn

• в плеере Castboх

• в плеере Podster