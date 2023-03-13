Холанд бьётся за место в истории, а Гави — головой. ХиТ#138

Смотри новый подкаст Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube!
Описание и тайм-коды:
0:09 — Привет, новые конфликты!
0:53 — «Челси»: выбираем лучших в атаке (и спорим по Кепе)
23:55 — «Сити»: новая роль Стоунза и старая — Холанда
39:09 — «Наполи»: шикарный гол Хвичи и становление Осимхена
53:58 — «Рома»: реализация и провокация
1:04:45 — «Барселона»: как вообще относиться к скандалам
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Гриша отслеживает всё самое сочное в своём телеграм-канале.
Кирилл нашёл иронию в отмене гола Иньяки Уильямса в своём телеграм-канале.
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