Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Холанд бьётся за место в истории, а Гави — головой. ХиТ#138

Холанд бьётся за место в истории, а Гави — головой. ХиТ#138
Аудио-версия:
Комментарии

Смотри новый подкаст Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube!

Описание и тайм-коды:

0:09 — Привет, новые конфликты!
0:53 — «Челси»: выбираем лучших в атаке (и спорим по Кепе)
23:55 — «Сити»: новая роль Стоунза и старая — Холанда
39:09 — «Наполи»: шикарный гол Хвичи и становление Осимхена
53:58 — «Рома»: реализация и провокация
1:04:45 — «Барселона»: как вообще относиться к скандалам

Подписывайтесь на телеграм-каналы «Окко Спорт» и «Чемпионат».

Гриша отслеживает всё самое сочное в своём телеграм-канале.

YouTube-канал Гриши.

Кирилл нашёл иронию в отмене гола Иньяки Уильямса в своём телеграм-канале.

Слушайте аудиоверсию подкаста на всех платформах:

в iTunes
в Google Podcasts
в «Звук»
в приложениях Android
в «Яндекс. Музыке»
в плеере TuneIn
в плеере Castboх
в плеере Podster

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023