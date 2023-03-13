ЦСКА разгромил «Динамо» в 1-м туре женской Суперлиги

Сегодня, 13 марта, завершился матч 1-го тура российской женской Суперлиги, в котором «Динамо» принимало ЖФК ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «Сапсан Арена» в Москве. Стартовый свисток о начале матча прозвучал в 19:30 мск. Игра завершилась разгромной победой армейского клуба со счётом 3:0.

Номинальные гости открыли счёт в матче на 22-й минуте усилиями Франциски Ордеги, точную передачу ей отдала Габриэль Абуди Онгене. На 50-й минуте ЦСКА укрепил своё преимущество — отличилась Невена Дамьянович, ассистировала ей Надежда Смирнова. Через семь минут счёт стал крупным, когда футболистка «Динамо» Хелена Божич срезала мяч в собственные ворота. Последние полчаса встречи бело-голубые доигрывали в меньшинстве — на 62-й минуте за вторую жёлтую карточку поле покинула Милена Никитина.

В следующем туре ЦСКА сыграет с «Крыльями Советов» (18 марта), а «Динамо» с «Енисеем» (19 марта).