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На матч женской Суперлиги между «Динамо» и ЦСКА пришло больше фанатов, чем на игру РПЛ

На матч женской Суперлиги между «Динамо» и ЦСКА пришло больше фанатов, чем на игру РПЛ
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Сегодня, 13 марта, завершился матч 1-го тура женской Суперлиги, в котором «Динамо» разгромно уступило ЦСКА со счётом 0:3. Как сообщает пресс-служба бело-голубых, на стадион «Сапсан Арена» в Москве пришли 800 болельщиков. Напомним, игру 19-го тура Российской Премьер-Лиги между «Торпедо» и «Уралом» (0:1), которая проходила в Химках, посетили только 207 зрителей.

В матче женской Суперлиги голами отметились Франциска Ордега и Невена Дамьянович, а также футболистка «Динамо» Хелена Божич срезала мяч в собственные ворота. С 62-й минуты бело-голубые играли в меньшинстве после удаления Милены Никитиной, получившей вторую жёлтую карточку в матче.

В следующем туре «Динамо» отправится на выезд к «Енисею» (19 марта), а ЦСКА на своём поле примет «Крылья Советов» (18 марта).

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